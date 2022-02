Appel des Layènes : Barthélémy Dias donne sa contribution

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, accompagné du maire de Yoff Seydina Issa Laye Samb, s’est rendu, hier, chez la famille Layène, plus précisément à Cambérène et à Yoff.



Le nouveau maire de Dakar donnait sa contribution dans le cadre de l’organisation du 142e anniversaire de l'Appel prévu les 4 et 5 mars prochains.



Le montant n’a pas été dévoilé. Mais, rapporte Les Échos qui donne l'information, il s’agirait d’une grosse enveloppe répartie entre les différentes familles.



Le tombeur de Abdoulaye Diouf Sarr, qui a aussi mis la main à la poche, a offert une grosse enveloppe pour sa participation à cet évènement religieux.