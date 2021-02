Appropriation du vaccin : Thierno Bocoum invite Macky à donner l’exemple

Le processus de vaccination est dans sa phase accélérée, au Sénégal, avec la réception de 1 117 nouveaux réfrigérateurs homologués par l’OMS et destinés à la conservation de vaccins entre 2 et 8°. Mais l’acceptation par les populations reste une grosse épine.Pour y arriver, le leader du mouvement Agir, Thierno Bocoum, invite le président Macky Sall à prêcher par l’exemple.«Si vous voulez que les populations acceptent d’être vaccinées, il faut être dans la pédagogie de l’exemple. Il faudra que le président de la République se vaccine», indique Thierno Bocoum, invité de l’émission «Objection» de ce dimanche sur Sud Fm.Selon lui, s’il y a suspicion autour du vaccin, ici comme ailleurs, c’est parce qu’il n’y a pas encore de vaccin fiable à 100 % et que «sur cette question de la vaccination, il y a eu de la précipitation à faire partir des cobayes sans qu’il y ait une explication».«Si les autorités ont décidé d’aller vers une vaccination rapide, c’est qu’elles ont confiance à ce processus. Maintenant, pour justement que cette confiance soit ‘’contagieuse’’ et que les Sénégalais puissent s’approprier le vaccin, il faudra effectivement une pédagogie par l’exemple», suggère-t-il.