Approvisionnement en eau potable : Macky Sall annonce l’inauguration imminente de KMS 3

Le président Macky Sall annonce une bonne nouvelle aux populations de certains quartiers de Dakar confrontées à la rareté du liquide précieux. Dans un tweet, le chef de l’Etat sénégalais a, en effet, dévoilé la date de l’inauguration de l’Usine de KMS 3. Ce sera, samedi prochain, 10 juillet 2021, renseigne-t-il tout en se réjouissant de l’amélioration de la disponibilité de l’eau.



« Je me réjouis de l’injection progressive des volumes d’eau produite par KMS3 dans le réseau de distribution.



Les premiers 100 000 m3 sont dans le réseau et livrés aux consommateurs qui, depuis le 2 mai, ressentent une nette amélioration de la disponibilité de l’eau », écrit-il sur Twitter.





Le président de la République, d’ajouter: « L’usine KMS3 sera ainsi inaugurée ce 10 juillet 2021 ». S’agissant des 100 000 autres m3 attendus de l’usine, Macky Sall assure que « le gouvernement s’est résolument engagé à terminer les travaux permettant d’injecter les deuxièmes 100 000 m3 de KMS3 ».





Il annonce également l’engagement résolu de son gouvernement pour la « construction de l’usine de dessalement qui apportera 50 000 m3 dans sa première phase ».





Ce qui permettra de résorber le déficit en eau potable dans la capitale qui était estimé à 100 000m3/j en 1994 et à 54 000m3/j actuellement.