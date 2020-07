Approvisionnement en moutons de Tabaski : Les instructions fermes de Macky à ses ministres

En réunion du Conseil des ministres, ce mercredi, le chef de l’Etat, Macky Sall, a rappelé à son gouvernement la haute priorité qu’il accorde à la facilitation de l’approvisionnement suffisant du pays en moutons et en denrées de première nécessité, à des prix abordables, à l’occasion de la célébration prochaine de la fête de la Tabaski. C'est du moins ce qui ressort du communiqué du Conseil.Le président de la République a, à ce titre, invité le ministre de l’Elevage, Samba Ndiobène Ka, en relation avec les ministres concernés, les éleveurs et les opérateurs, à "veiller au convoyage adéquat des petits ruminants, ainsi qu’à la couverture sécuritaire et sanitaire des zones d’attente et de vente de moutons".