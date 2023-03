Appui aux personnes déplacées : Le Puma équipe les populations de Santhiaba-Manjack en matériel de construction

Les actions se multiplient en Casamance en faveur des populations déplacées par le long conflit qui a dévasté cette partie sud du pays. Avec cette longue accalmie notée, qui présage le retour de la paix définitive, des structures du gouvernement et autres aident les populations à un retour progressif au niveau de leurs terroirs qu'elles ont dû fuir.





C'est le cas du Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma), qui vient encore de doter en matériel de construction les personnes déplacées, notamment celles de Santhiaba-Manjack, dans l'arrondissement de Cabrousse, département d'Oussouye.





Cette dotation est composée de 3 500 tôles, 70 t de ciment, 800 lattes de rônier, 700 kg de fer de 6 et 1 300 kg de fer de 10. L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Sidy Guissé Diongue, qui a communiqué ces chiffres, n'a pas manqué de saluer les multiples réalisations du Puma dans la région de Ziguinchor. "Ce matériel va contribuer efficacement à améliorer les conditions de vie des populations déplacées", dit l'adjoint au gouverneur.





Sidy Guissé Diongue a invité les populations, notamment le chef du village de Santhiaba-Manjack et les membres de cette communauté présents à cette cérémonie, à utiliser efficacement et bien entretenir ce matériel. De l'avis de Marc Noël Diatta, habitant de Santhiaba-Manjack, ce matériel va accompagner les habitants de cette localité qui désirent tant retourner chez eux. "Depuis trente ans, ce vœu est entré dans l'esprit des fils et filles de Santhiaba-Manjack. Aujourd'hui est un grand jour où la population de Santhiaba peut espérer enfin ce retour tant désiré", confie-t-il.





Le responsable de la sécurité frontalière au niveau du Puma, Amadou Sy, de rappeler l'importance du volet "Action humanitaire et secours", dont le fondement est d'aider les populations déshéritées et celles qui sont victimes de calamités et autres événements obligeant ces dernières à quitter leurs territoires. Selon lui, depuis 2020, en relation avec les autorités administratives, le Puma a accompagné le retour des populations déplacées.