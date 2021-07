APPUI TABASKI À KAOLACK : L'innovation de taille du mouvement ADK de Serigne Mboup

Pour permettre aux populations des 45 quartiers de la commune de célébrer paisiblement la Tabaski, le mouvement And Défar Kaolack ( ADK) a posé 50 millions de francs cfa sur la table en guise de subvention des produits de première nécessité tel que l'oignon, la pomme de terre et l'huile. Face la presse ce samedi pour le lancement de l'opération qui a un volet communautaire, Serigne Mboup a expliqué les objectifs à court et long terme de ce procédé d'action sociale inédite dans le landerneau politique.





"Nous pouvions faire comme tout le monde, distribuer de manière partisane des dons et attendre encore d'autres occasions mais ce-là est en déphasage avec le concept "And Nawlé"que nous avons toujours prôné" a expliqué le président Serigne Mboup qui a toujours promis de mettre fin "à la politique de la main tendue "qui a fini de corrompre et saper tous efforts citoyens, moteurs de tout développement endogène pérenne.





Pour se faire, une somme de cinquante millions ( 50 millions) de francs cfa a été posée sur la table par le mouvement ADK pour une distribution décentralisée de produits subventionnés. "Le kilogramme d'oignons sera écoulé à 125 francs cfa au niveau de chaque quartier, et il n'y aura aucune distinction entre les militants et les autres personnes" a prévenu M. Mboup qui veut inscrire l'équité dans toutes les actions de And Défar Kaolack.