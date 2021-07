Appui Tabaski : Ablaye Khouma au chevet des camps pénaux de Kaolack

Les lieux de privation de liberté du département de Kaolack ont reçu l'appui du leader de la coalition " Dommi Kaolack " ce lundi. Un important lot de denrées alimentaires leur a été donné pour leur permettre de célébrer dignement la fête de l’Aïd El Kébir communément appelée Tabaski.





Des sacs de pommes de terres, d'oignons et une quantité non négligeable d'huile ont été donnés au Maison d'Arrêt et de Correction de la commune de Kaolack pour permettre aux détenus de ne manquer de rien en cette grande fête musulmane du mercredi 21 juilllet qu'ils vont célébrer loin de leur familles.





Ne s'arrêtant dans son élan de compassion, la délégation du président Abdoulaye Khouma a fait le déplacement au Camp pénal de Koutal pour perpétuer le même geste au grand bonheur des incarcérés qui verront leurs conditions alimentaires nettement améliorées par ce don.





Mamadou Khalass Dia, le coordonnateur de la coalition " Dommi Kaolack " qui était à la tête de la délégation a rappelé le caractère désintéressé et général qui sous-tendent les gestes de solidarité du président Abdoulaye Khouma. " Aucune couche sociale n'a été oubliée, les guides religieux, les pouponnières, les démunis, aucune considération partisane n'est privilégiée, militants ou non militants, M. Khouma nous a clairement dit qu'il comptait appuyer tout le monde selon ses moyens " a-t-il expliqué.