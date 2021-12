Après avoir engrossé sa copine, il réfute la paternité du fœtus pour éviter de briser son mariage de 7 jours

Placé sous mandat de dépôt le 17 juin 2020 pour viol sur une sourde-muette et pédophilie, Serigne Diakhaté a été acquitté ce mercredi 8 décembre 2021 par la chambre criminelle du TGI de Diourbel. Ainsi après plus d'un an passé sous les verrous , ce menuisier bois peut rejoindre sa famille domiciliée à Touba.



En effet, le jeune homme âgé de 22 ans avait engrossé, en 2020 , une sourde-muette avec qui, elle entretenait une relation amoureuse. Contre toute attente, Serigne Diakhaté a réfuté la paternité du fœtus de 4 mois. Ainsi la jeune fille en état de grossesse a fait savoir à ses parents qu'elle a été abusée sexuellement par son petit ami.

Traîné au commissariat spécial de Touba, le menuisier bois a été au parquet de Diourbel pour viol suivi de grossesse sur mineure. Jugé à la chambre criminelle dudit tribunal, Serigne Diakhaté a reconnu ce mercredi la paternité du bébé âgé de quelques mois.

Mais l'accusé a fait une surprenante révélation pour justifier son acte. Selon lui, il avait couché 4 fois avec la sourde-muette F.S. Mais le jeune homme âgé de 23 ans dira qu'il avait refusé la paternité du fœtus en 2020 pour conserver son nouvel ménage.

" J'entretenais une relation amoureuse avec elle. Mais mon père m'a donné en mariage une autre fille. Et une semaine plus, on m'a fait savoir que F.S est en état de grossesse " a-t-il expliqué à la barre.

Serigne Diakhaté de poursuivre : " J'ai refusé d'être l'auteur de cette grossesse parce que je venais de prendre une épouse 7 jours auparavant. Et je ne voulais pas briser mon couple".

Suite aux aveux de l'accusé, les parents de la partie civile se sont désistés à pour barre pour fumer le calumet de la paix.



Assistée par sa mère conformément à la loi à cause de son état d’handicapée, la sourde-muette avait cité devant les enquêteurs de la police de Touba, le menuisier bois comme étant l’auteur des faits d'après le Procès-verbal lu par Seneweb. En effet, elle communiquait à travers ses gestes et sa mère était chargée d’interpréter ses propos.

« Serigne Diakhaté m’a trouvée dans ma chambre de ma mère avant de me violer une seule fois. Après son acte, il a menacé de me tuer, si je raconte ce qui s'est passé, à mes parents. Ce dernier me l’a certifié à travers des gestes parce qu’il a tranché son doigt sur son cou pour me faire peur. J’étais en train de pleurer, et il est rendu à la boutique en achetant un produit détergent. Mais il est revenu pour laver le drap en vue d’enlever les taches de sang et de sperme »a révélé la victime à la police.



‘’Le menuisier dément et sollicite des tests ADN pour laver son honneur’’

Cuisiné à son tour par les enquêteurs, le menuisier bois avait nié catégoriquement les faits. Selon lui, il n’a eu aucune relation avec la victime. Ainsi le mis en cause a supplié les flics pour qu’on fasse des tests ADN après l’accouchement de la sourde-muette.

« Ce sont des accusations gratuites mais je n’ai jamais entretenu des rapports sexuels avec F.S, ni tomber amoureux d’elle. Je sollicite qu’on fasse des tests ADN après son accouchement pour laver mon honneur. Mais je vais même le demander au tribunal »avait nié le menuisier bois.