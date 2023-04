Après des affrontements entre les pêcheurs à Cayar : le Ministre des Pêches Papa Sagna Mbaye rassure que les deux parties sont prêtes à tourner la page

Les pêcheurs de Cayar et de Mboro rament plus à contre-courant. C’est du moins ce qui transparaît du discours du Ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Papa Sagna Mbaye. Il s’exprimait lors d’une réunion d’urgence de la cellule de crise mise en place par le Gouverneur.





« Les responsables issus de ces zones en crise ont montré, au cours de la réunion, une disponibilité qui ne souffre d’aucune équivoque à trouver une solution. Chacun a eu à parler de la manière la plus objective possible », a rapporté le Ministre.





Selon ce dernier, les deux parties ont formulé des solutions visant à prévenir ces genres d’incidents. Cette rencontre a permis d’identifier les causes de ces affrontements violents entre les pêcheurs issus de différentes zones.





« Les causes à l’origine de ce conflit ont été identifiées de manière objective. Il reste des actions correctives à prendre car la loi doit être impersonnelle », a ajouté le Ministre.





Cayar est une zone poissonneuse attirant des pêcheurs venus de tous les coins du Sénégal.