Après Kaffrine, un nouvel accident meurtrier à Podor

Le drame s’est produit « à hauteur du village de Aïnoumady (Podor), tout près de la localité de Pire » renseigne notre confrère de Walfnet. Il ne s’agit pas cette fois d’une collision entre deux véhicules, mais d’un bus qui, roulant à vive allure, a terminé sa course « contre des arbres ». Bilan de l’accident: trois morts et plus d’une quarantaine de blessés. « Nombre d’entre eux se sont retrouvés avec des traumatismes ou avec des fractures », renseignent nos confrères.