Après l’accident de Kaffrine : Les recommandations Club 50% Préférence Nationale

Le Club 50% Préférence Nationale (C50PN), mis en place par le patron de Ecotra Abdoulaye Sylla et d’autres chefs d’entreprise sénégalais, s’est prononcé sur l’accident de Kaffrine qui causé 41 morts, selon le dernier bilan du gouvernement. Après les condoléances d'usage, le C50PN note qu’Il est “urgent que des mesures soient prises et surtout appliquées avec fermeté pour renforcer la sécurité du transport des personnes et des marchandises sur l’étendue du territoire national”. L'organisation en profite également pour interpeller les opérateurs économiques. Seneweb vous propose l’intégralité du communiqué.





“Dans la nuit du samedi 07 au dimanche 08 janvier 2023, un tragique accident est survenu sur la route nationale 1 dans le département de Kaffrine, provoquant la mort de 39 personnes et une centaine de blessés.





Nous présentons nos condoléances attristées aux familles éplorées et prions pour le prompt rétablissement des blessés déjà pris en charge dans les différentes structures sanitaires de la région.





Nous saluons le deuil national de trois (03) jours décrétés par Son Excellence Monsieur le Président le République.





Il est urgent que des mesures soient prises et surtout appliquées avec fermeté pour renforcer la sécurité du transport des personnes et des marchandises sur l’étendue du territoire national.





Cette douloureuse circonstance interpelle le C50PN et l’ensemble des opérateurs économiques pour une meilleure implication dans le secteur vital des transports, qui demeure essentiel dans le quotidien de millions de Sénégalais.





Les usagers des transports publics sont en majorité les travailleurs qui, par leurs déplacements urbains et interurbains, contribuent à la croissance économique et à la réalisation de l’ambition pour l’émergence du Sénégal.”





Fait à Dakar, le 11 janvier 2023





Le C50PN, Club 50% de Préférence national