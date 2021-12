Après La Poste et la Lonase : 4,6 milliards volés au Trésor, 2 Inspecteurs arrêtés

Exit les détournements à La Poste et à la Lonase. Un autre scandale financier éclabousse le Trésor public où 4,6 milliards de Fcfa ont été volés.



Pis, deux inspecteurs sont arrêtés par la Division des investigations criminelles (DIC) et placés en garde à vue, depuis hier lundi, rapporte Libération.



La magouille a été découverte par l’Inspection générale des Finances (IGF) après une mission avant que l’agent judiciaire de l’État (AJE) ne dépose une plainte.



Les mis en cause sont visés pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux mais aussi pour le delit de blanchiment de capitaux.