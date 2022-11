Après la sortie du ministre Moussa Bocar Thiam : L’ancien Pm Abdoul Mbaye prend la défense de la presse

L’affaire Pape Alé Niang, du nom du journaliste de Dakarmatin emprisonné depuis le 9 novembre dernier, pour divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale, appel à la subversion, recel et diffusion de documents administratifs estampillés "Secret défense" et propagation de fausses nouvelles, risque d’ouvrir un autre front : la relation entre les journalistes et leur ministre de tutelle Me Moussa Bocar Thiam.





Ce dernier, sur un ton menaçant, a affirmé hier que la justice va sévir contre ceux qui vont informer sur les actions du gouvernement.





Ancien Premier ministre sous Macky Sall, Abdoul Mbaye a asséné ses vérités à l’ex-agent judiciaire de l’État. Ceci, en rappelant le rôle de la presse.





Sur Twitter, le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) a lancé : «Les ministres ne sont pas plus patriotes que les journalistes. Ces derniers savent faire la différence entre le secret qui protège la Nation et celui qui cache les magouilles et la corruption. C’est leur rôle que d’informer sur celui qui viole la loi pour couvrir la prévarication.»





En effet, cette dernière signifie, en droit, un grave manquement d'un fonctionnaire, d'un homme d'État aux devoirs de sa charge (abus d'autorité, détournement de fonds publics, concussion).





Hier dimanche, dans l’émission "Grand jury" sur la RFM, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique avait fait savoir : «Nous allons revenir à l'ordre. Ne pas autoriser qu'un journaliste ou qu'un consortium de journalistes puissent violer délibérément les secrets défenses qui peuvent nuire à la stabilité de notre pays, à l'honorabilité de nos forces de défense et de sécurité. Nous devons tous y veiller et il appartient à l'État de prendre ses responsabilités et il le fera. Quelles qu'en soient les conséquences.»