Après le commissariat central : Sonko, Barth et Gackou transférés au…

Sonko, Gackou, Barth, transférés au Camp Abdou Diassé

Ousmane Sonko, Barthélemy Dias et Malick Gackou ne sont plus détenus dans les locaux du commissariat central de Dakar. Selon les informations obtenues, ils sont transférés au camp Abdou Diassé.





Ces opposants ont été arrêtés à hauteur de la Médina, alors qu’ils voulaient rejoindre le palais de Justice.





Le maire de Mermoz Sacré-Coeur, Barthélemy Dias, était convoqué ce mercredi 10 novembre devant la Cour d’appel de Dakar pour son procès. Il a été déclaré coupable de coups mortels, de coups et blessures volontaires et de détention d’arme sans autorisation administrative et condamné à 2 ans dont 6 mois de prison ferme pour le meurtre du lutteur Ndiaga Diouf, le 22 décembre 2011, par le juge correctionnel.