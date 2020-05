Après le pain, plus de vente de tabac dans les boutiques

«Les acteurs de la lutte contre le tabagisme vont causer des soucis aux fumeurs qui se procurent de la cigarette dans toutes boutiques. Cette situation sera très bientôt révolue. Du moins, si l’on en croit Dr Omar Bâ, coordonnateur du Programme national de lutte contre le tabac. Il affirme qu’un projet de décret interdisant la vente de cigarettes dans les boutiques est en instance de signature à la présidence de la République. Dès que le chef de l’État apposera sa signature sur le document, les boutiques vont arrêter de commercialiser la cigarette», écrit L’As.Le journal d’en rajouter une couche dans sa livraison de ce samedi : «À l’instar de plusieurs pays dans le monde, on ne trouvera plus de la cigarette dans les boutiques et les supermarchés. Il plaide pour l’augmentation du prix et l’interdiction de sa vente au détail. Après l’entrée en vigueur du décret, le ministère du Commerce va donner des autorisations à quelques-uns pour la vente de cigarettes. Pour ce qui est du chicha, son usage sera également encadré pour protéger les enfants qui en font un jeu».