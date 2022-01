Après le Trésor, La Poste... : 500 millions détournés à...

Les détournements de deniers publics se poursuivent. Après la Lonase, La Poste, le Trésor, 504 millions ont été volés à Avisen, une usine spécialisée dans la production avicole.



D’après Libération, le mis en cause, Ismaïla Assimai Bassène, chargé de la planification des livraisons, avait mis en place un système frauduleux. Ce, à travers un doublement de bordereaux et de fausses factures



Une trouvaille qui lui permettait de détourner d’importants stocks d’aliments et de les revendre à des clients d’Avisen, dont le commerçant Bassirou Kane domicilié à Tivaouane Peulh.



Ce dernier a reçu, à lui seul, une valeur de 90 millions de Fcfa en aliments de volailles



Arrêtés, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol. Avec l’argent détourné, Bassène avait monté quatre fermes avicoles gérées par ses proches.