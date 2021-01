Après les attaques du DG de DDD : La contre-offensive de Me Moussa Diop attendue en…

En effet, son successeur, profitant d’un point de presse relatif à ses 100 jours d’exercice et à la stratégie de DDD pour combattre la Covid-19, a fait des révélations sur sa gestion «calamiteuse» ainsi que celle de ses deux épouses qui géraient les deux plus grands restaurants de la société de transport public.Selon Oumar Boun Khatab, Me Moussa Diop avait «recruté» plus de 200 agents fictifs à Dakar Dem Dikk, à la suite d’un audit de l’entreprise.En attendant la riposte, l’ancien directeur de DDD clame qu’il a été blanchi par tous les corps de contrôle de l’Etat.