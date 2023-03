Après sa suspension : Me Ousseynou Fall déverse sa bile sur Macky Sall, l’Ordre des avocats et la Justice

Me Ousseynou Fall avocat d’Ousmane Sonko a été suspendu par l’ordre des avocats. Cette suspension fait suite à la saisine du bâtonnier par le juge Pape Mohamed Diop qui avait en charge du dossier pour diffamation, faux et usage de faux et injures publiques opposant le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko leader du parti Pastef/Les patriotes. Me Ousseynou Fall interpellé sur la question au sortir du procès ce jeudi devant le palais de justice en a profité pour solder ses comptes.





« L’ordre des avocats n’en est pas un »





« Je crois en Dieu au stade où je suis. Ces gens-là qui nous sanctionnent aujourd’hui, est ce que demain ils seront -là ? Nous sommes tous des croyants, Dieu sait tout. J’ai eu deux ans de suspension il y a quelques années, j’en ai profité pour faire ma thèse de doctorat. Quand je suis revenu, Abdoulaye Wade était au pouvoir et il m’a fait travailler. Je ne crains pas de sanctions, je n’attends rien de ce régime » dit-il sans détour. Poursuivant l’avocat affirme que sa suspension est préméditée. « Je suis un avocat qui dérange, qui gène. Et ça depuis les procès Khalifa Sall, Barthélémy Dias ». Selon la robe noire, c’est simplement parce que l’Ordre ne fait pas le poids qu’il a été suspendu. « J’ai été suspendu, mais c’est parce que tout simplement nous avons un ordre qui n’en est pas un. Lorsque Me Ciré Clédor Ly a été gazé, le bâtonnier devrait s’insurger contre cela mais il a préféré croiser les bras se taire et laisser passer. On n ' a pas une représentation digne pour nous défendre et on profite de la moindre occasion pour sanctionner un avocat qui n’a commis comme crime que de défendre son client convenablement ».





Un simulacre de procès





Sur la décision du juge Keïta qui a condamné Ousmane Sonko à 2 mois avec sursis le leader du Pastef et à verser une somme de 200 millions, on va se réunir pour aviser ensuite de la lecture que nous allons faire de la décision du juge 200 millions de FCFA de dommages et intérêts pour laver l’honneur de Mame Mbaye Niang, Me Fall attend la déclaration du pool d’avocats. Il précise tout de même qu’au départ, « les dés étaient déjà pipés et participer à ce procès, aurait été de faire de nous, des faire-valoir. Nous avons un simulacre de justice. Le président Sall dans son destin ignominieux de briguer un troisième mandat n’a pas pour souci d'éliminer tous ceux qui le gênent dans ce projet. Il a commencé avec Karim Wade puis avec Khalifa Aboubacar Sall. Il a un seul souci actuellement éliminer un candidat gênant et c’est le tour de Ousmane Sonko ». Et d’ajouter, « Il faut noter que ces actes constituent les prémices d’un régime finissant, en fin de règne qui multiplie les bavures, les entraves à l’exercice des droits fondamentaux, de la démocratie, d’un président devenu subitement dictateur et élimine physiquement des individus. Vous avez vu le cas Mancabou froidement éliminé, des tirs à bout portant sur les manifestants ».





« Forfaitures du Chef de l’Etat »





L’opinion nationale et internationale est consciente de ces forfaitures du Chef de l’Etat et rassurez vous ça va finir a dit Me Ousseynou Fall. L’avocat estime qu’il y a une mainmise de l’exécutif dans les dossiers de justice. « Nous les avocats nous sommes indignés, un avocat qui n’a pas la capacité de s’indigner n’en est pas un. Nous vivons une situation qu’on n’a jamais vécue dans l’histoire du Sénégal. Macky Sall a marqué son ère par une page aussi sombre jamais vue au Sénégal, marquée d’un fer rouge pour ne pas dire ensanglanté de 14 morts, on parle encore de trois morts sur des gens qui n’ont eu qu’un seul crime: manifester. Avec Diouf, Abdou Diouf et Wade ça ne s'est pas passé. Nous avons un président indigne et je pèse bien mes mots ». Selon toujours lui : « nous autres Sénégalais ne méritons pas ce Chef d’Etat il n’en est pas un. Un Président qui protège les fossoyeurs du régime. Depuis qu’il est au pouvoir on parle de scandales financiers l’affaire Pétrotim avec son frère, Aliou Sall, Arcelormittal, son beau frère Mansour Faye a dilapidé des milliards avec les scandales de la Covid tout dernièrement encore et encore. Nous souhaitons qu’Allah nous débarrasse de ce dictateur ».