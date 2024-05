Après sa visite, Bassirou Diomaye Faye suspend toutes les opérations sur les terrains de Mbour 4

Ce mercredi matin, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite sur le site de Mbour 4. Le chef de l'Etat était accompagné du Maire de la ville de Thiès, des Maires des communes de Thiès Est et Thiès Ouest, de quatre ministres, de plusieurs directeurs centraux, du gouverneur et de membres de l'administration de la région et du département de Thiès.









"Au cours de cette visite, le Président de la République a échangé avec les directeurs centraux, les directeurs régionaux et départementaux sur la répartition des parcelles et leurs affectations", lit-on dans une note reçue à Seneweb. La première partie de ce site se trouve dans la Commune de Thiès Ouest, dans la ville de Thiès, tandis que la deuxième partie, plus récente et couvrant plus de 2000 hectares, est située dans la Commune de Keur Mousseu.