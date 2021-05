Après son agression : Une collecte lancée pour sauver Pape Mbaye

Pape Mbaye se remet aujourd’hui difficilement de son agression. Après avoir reçu 6 balles suite à un cambriolage, il fait face à une phase difficile de son existence. Malade, Pape Mbaye doit suivre désormais des soins médicaux dont une physiothérapie et une thérapie mentale.Malheureusement, les moyens financiers lui font défaut, car il a perdu son emploi à cause de la Covid-19 et, par ricochet, sa couverture de primes d'assurance. C’est la raison pour laquelle ses proches ont lancé une collecte via Go Fund Me pour réunir la somme de 30 000 dollars américains afin de l’aider à se remettre sur pied. Pour le moment, 7 730 dollars ont déjà été collectés pour Pape Mbaye.En ce qui concerne son agression, ses proches estiment qu’il s’agissait véritablement d’une tentative de meurtre.