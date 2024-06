Après Touba, Djeddah Thiaroye Kao a lancé ses 72 heures d’opération de curage des canalisations

L’approche communautaire dans la prévention des risques d’inondations est en marche dans la commune de Djeddah Thiaroye Kao. Après les actions menées, lors de la journée nationale ‘’ Setal Sunu Réew’’, les populations ont lancé l’opération 72 heures pour curer les canalisations. L’objectif, c’est de réduire les risques d’inondation. Cette action à l’échelle communautaire qui cadre avec les orientations du Président de la République, Son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son Premier Ministre, Monsieur Ousmane Sonko a reçu l’onction du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement à travers l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). Les autres communes ont été invitées à s’inspirer de l’exemple des communes de Touba et de Djeddah Thiaroye Kao. Le Directeur Général de l’ONAS, Dr Cheikh Dieng a participé aux opérations de curages et reprofilage des voies d’eaux dans cette commune