Après un incendie : Le Building hors service depuis 6 mois, des questions (toujours) sans réponse...

À en croire le quotidien Libération, tout le Building administratif Mamadou Dia est resté fermé depuis l'incendie du 26 août dernier.



Pour rappel, le feu, parti du 10e étage, était causé par un court-circuit. Les réseaux électriques et de ventilation du bâtiment ont été tous bousillés.



Le journal indique qu'un deuxième diagnostic est en cours pour déterminer les causes exactes de l’incendie.



Les ministères des Forces Armées, de la Justice et du Pétrole ont été délocalisés et n'ont pas encore trouvé de nouveaux locaux. Le ministère de la Justice devrait être relogé au ministère des Finances.



Il est à noter que le Building administratif, rénové à près de 40 milliards de francs Cfa, ne disposait toujours pas de contrat de maintenance.