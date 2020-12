Aquatech, persona non grata à Mboro : « 52 millions de dettes, ça suffit ! »

Plus 55 000 âmes dépendent de deux forages qui polarisent plus de 10 quartiers sur 27. Mais l'approvisionnement en eau est plus que déplorable. « Plus cocasse dans cette affaire est que nous devons payer 52 millions de factures d'électricité, ce qui en réalité est de la responsabilité d'Aquatech qui devait passer à la caisse devant la société Senelec», s’insurgent les populations de Mboro.











La localité dit avoir assez souffert à cause d'une mauvaise gestion de l'eau. Après plusieurs actes posés, les Mborois décident de prendre leur destin en main. Et surtout de se faire entendre. « Ce qui se passe à Mboro est désastreux. Depuis 2 ans nous courons des problèmes avec Aquatech. La population de Mboro vit une situation infernale plus qu'alarmante à cause d'une mauvaise gestion de Aquatech. Depuis 2 ans, Aquatech ne paye pas ses factures qui le lient à la Senelec », explique El Hadj Malick Gueye, coordonnateur du mouvement « Aquatech dégage ! ».





En effet, c'est au cours d'une réunion à l'hôtel de ville de Mboro que le sous-préfet leur a notifié la volonté de l'État de continuer le compagnonnage avec Aquatech. Une pilule amère pour la population qui a déjà récupéré les clés des deux forages pour les gérer elle-même.









Selon le sous-préfet, « Aquatech doit continuer la gestion de l'eau comme l'a dit le président de la République. Les forages doivent retourner aux mains d'Aquatech d'ici la fin du mois de décembre. Et nous disons niet. Nous, Mborois, on peut gérer notre forage correctement; d'ailleurs on a même récupéré les clés il y a de cela 2 semaines », confie encore El Hadj Malick Gueye.









Les populations de Mboro n'ont pas manqué d'afficher leur mécontentement vis-à-vis du ministre de l'Eau, Serigne Mbaye Thiam.