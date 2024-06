Aquatech Sénégal : Le DG Ansou Niabaly revient sur les cas spécifiques de Sindia, Malicounda, Mont-Rolland, Taïba-Ndiaye, Minam-Keur-Mallé

Au cours d’un face-à-face avec la presse, le directeur général d’Aquatech Sénégal, Ansou Niabaly, est largement revenu sur la présentation de sa boite. Il a mis l’accent sur « l’expertise avérée et la présence dans plusieurs pays de la société », sa « vision pour le développement de l’hydraulique rurale », son « apport sur la politique d’emploi des jeunes et femmes » et sur « l’économie de notre périmètre ».





Le DG d’Aquatech Sénégal a, aussi, fait une présentation de leur réforme, par rapport aux « avantages », aux « démarches » et aux « problèmes ». Il est aussi revenu sur les rôles et les responsabilités d'Aquatech Sénégal dans la DSP, en mettant l’accent sur les « prérogatives en ce qui concerne la réalisation de forages, de réseaux, d’extensions, etc. », « la nouvelle vision de l’hydraulique rurale prônée par Aquatech, comment nous comptons participer au développement le monde rural avec l’exploitation de l’eau ». Il ne manque pas d’évoquer « les situations d’intégrations et de réintégration des sites : blocages administratifs, politiques et religieux ».





Par rapport aux « problèmes d’exploitation », Ansou Niabaly est revenu sur « les difficultés techniques dans l’application de la réforme, le problème des mises à niveau des forages, les manques d’eau dus à des déficits de production et la réalisation de forages de petit débit ». Et surtout de mettre en relief « les cas spécifiques de Sindia, Malicounda, Mont-Rolland, Taïba-Ndiaye, Minam-Keur-Mallé ».