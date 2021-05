Arène nationale : Un cantonnement du GMI pour lutter contre l'insécurité

Les agresseurs et malfaiteurs sont prévenus. Un cantonnement de GMI sera mis en place à l’Arène nationale.



Ce, indique L’AS, pour sécuriser les amateurs et les populations riveraines.



L’annonce a été faite lors d’une réunion organisée entre le directeur des infrastructures sportives, Cheikh Sarr, le DC du ministre des Sports et deux responsables de l’ambassade de la Chine à Dakar.



À la fin des combats de lutte, passants et autres riverains font souvent l’objet d’agressions parfois meurtrières.