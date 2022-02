Armée : Le centre d’entraînement tactique de patassy baptisé colonel Yoro Koné

«Le fameux Centre d'entraînement tactique (CET) de Patassy, dans la région de Kédougou, porte désormais le nom du colonel Yoro Koné. Cette décision, qui porte l’empreinte du chef d’État-major général des Armées, le général Cheikh Wade, est une volonté de rendre hommage à un officier émérite. Baptisé récemment en présence du parrain, il a pour vocation l'entraînement, l’inscription et l’aguerrissement des unités en milieu montagneux. Le parrain, le célèbre colonel Yoro Koné, artisan de la création du CET, a terminé sa carrière à la CEDEAO.



«Ce centre est né d’un besoin d’adaptation pour trouver une parade à ce qu’on appelle aujourd’hui les conflits modernes. Une vision prémonitoire de l’État-major de l’époque. Une vision actualisée parce que ce qui se passe au niveau du Sahel, il fallait préparer le soldat à pouvoir faire face à ces conflits modernes», a souligné le colonel Yoro Koné dans les colonnes du quotidien Le Témoin qui donne l’information dans sa livraison du jour.

Le chef d’État-major de l’Armée de Terre, le général Fulgence Ndour, qui présidait la cérémonie, a dit que le parrain du CET appartient à la lignée des officiers d’élite de l’Armée nationale. «Un officier aux nombreuses qualités, un vertueux ayant le goût de l’effort, l’esprit de dépassement et de solidarité tout au long de sa longue et riche carrière constituent autant de valeurs que le CET qui porte désormais son nom a vocation à développer chez nos hommes un séjour d’aguerrissement et d'entraînement», a indiqué le général Ndour.