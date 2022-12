ARMP : pourquoi Saër Niang est toujours en poste

Dans un entretien paru ce mardi dans L’Observateur, le directeur général de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), Saër Niang, est revenu sur la question de la durée de son mandat à la tête de l’institution. D’aucuns estiment que l’heure du départ a sonné depuis belle lurette pour celui qui a succédé à Youssou Sakho en 2011.



Saër Niang a servi la même réponse. Certes, rappelle-t-il une nouvelle fois, l’article 24 du décret 207-546 du 25 avril 2007 dit que le directeur général de l’ARMP est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Mais, s’empresse-t-il d’ajouter, le décret le nommant ne fait pas mention du mandat, encore moins de la durée. «En Droit, c’est connu, la contrariété entre deux textes de même dignité signifie que le second a modifié le précédent», justifie le directeur général de l’ARMP.



Mais la dernière fois qu’il s’est exprimé publiquement à propos de sa longévité à la tête du gendarme des marchés publics, Saër Niang avait invoqué une deuxième raison. L’ARMP est dans une phase de transition qui nécessite, selon lui, de la stabilité.



L’ARMP va devenir l’ARCOP (Autorité de régulation de la commande publique). «La loi est votée et les projets de décrets d’application sont finalisés et transmis depuis un certain temps au ministre des Finances et du Budget», informe Saër Niang. Qui espère que les choses vont s’accélérer «après le vote du budget (en cours), d’autant plus que le président de la République avait déjà annoncé pour bientôt la finalisation de la procédure».