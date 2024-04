Arnaque : des investisseurs grugés de 700 millions F CFA

S. A. Niao, responsable marketing à la structure « Edmark-Sénégal », est dans de beaux draps. Poursuivi pour escroquerie, il risque cinq ans de prison. Une peine requise par le Procureur. Le prévenu, originaire du Togo, a comparu hier au Tribunal correctionnel de Dakar.





Les plaignants, au nombre de 25, la plupart étant ses collègues de travail, qui vont par la suite convaincre leurs amis, avaient tous investi leurs économies dans un projet initié par le mis en cause appelé « Tokk moy dokh ». Le concept, qui utilise les techniques de la cryptomonnaie, consiste à amasser une fortune sans le moindre effort après avoir injecté un montant qui génère des bénéfices importants. »





Selon L’Observateur, « constatant un changement dans le train de vie de Niao (costume taillé sur mesure, voiture neuve et flamboyante) que son salaire ne pouvait pas lui permettre, une de ses collègues, M. Cécile, cherche à comprendre son secret.»





Une aubaine pour le Togolais qui lui vend alors l’entreprise de trading qu’il a créée, expliquant que « si elle mise un million, elle recevra 30 000 F CFA par semaine pendant 6 mois. » Le bouche à oreille a fait le reste.





Sauf que c’était du pipeau, rapporte le quotidien d’information, précisant que les personnes qui y avaient souscrit, misant entre 10 et 40 millions, chacune, se retrouveront déplumées. Le préjudice est estimé à près de 700 millions, estime la source.





Pour sa supercherie, le responsable de la société spécialisée dans le placement de produits alimentaires est allé jusqu’à louer des locaux luxueux et engagé du personnel. Invoquant la guerre en Ukraine, il va arrêter les versements des dividendes en février 2022. Ses victimes ont actionné la justice pour récupérer leurs fonds.



Délibéré, le 23 mai prochain.