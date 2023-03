Arnaque via WhatsApp : Une personne se fait passer pour la première dame et propose 700 000 F CFA à ses proies

Par le biais du numéro 70 549 13..., une personne se fait passer pour la première dame Marième Faye Sall. Le détenteur du numéro a contacté plusieurs femmes à Mbour pour leur proposer son aide.





O. Diop, une des victimes, alerte sur cette tentative d'arnaque et nous présente les messages reçus.





En effet, le modus operandi de l'usurpateur est d'envoyer en premier lieu ce message textuel : "Chers compatriotes, c'est votre première dame sénégalais (Faye Sall Marième), connue par toutes les citoyens Sénégalais, c'est une erreur de ma part car je voulais juste contacter numéro de l'un de mes citoyens qui m'avait parlé d'aide financière et puis c'est tomber sur votre numéro ont dirait que tu as la chance de me croiser au-moins. Qu'Allah te bénisse." Tel est le message que reçoivent des personnes.





Une fois le contact établi, l'usurpateur échange avec sa proie et lui dit : "J'aimerais vous aider avec une somme de 700 000 F CFA, mais vous devez payer un frais de décaissement pour récupérer votre argent. Je vous demande, combien vous avez sur vous pour que mon gestionnaire vous libére."