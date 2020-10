Arrestation d’un dealer à Yeumbeul : Des policiers blessés, leur véhicule attaqué

Une fourgonnette du commissariat de police de Yeumbeul a été prise d'assaut par la famille d’un caïd lors de son arrestation.





Les faits ont eu lieu, avant-hier, au quartier Alleu Baye Niakh de Yeumbeul.





D'après Les Échos, tout est parti d’une enquête sur une voiture de type Suzuki volée après une plainte du mécanicien Amath S.





Les investigations ont conduit les policiers au domicile du caïd à Yeumbeul.





Une fois sur les lieux, une bataille rangée a opposé les flics aux frères du malfaiteur.





Des policiers ont été blessés et leur véhicule complétement endommagé à coups de briques.





Toutes les personnes impliquées -Papa Nd. et ses frères (Ndiaga Nd. ferrailleur et Mamadou Th. électricien) ont été déférés.