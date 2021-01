Arrestation de Boubacar Sèye : « L’Etat n’a pas une volonté politique de combattre la corruption », (Cheikh Tidiane Dièye)

Le défenseur des migrants a porté des accusations de détournement de fonds à l’encontre de l’État du Sénégal. Depuis, Boubacar Sèye croupit en prison en attendant d’être édifié sur son sort. Ce 24 janvier, devant le Jury du dimanche sur Iradio, Cheikh Tidiane Dièye a enfilé une robe d’avocat pour plaider son dossier en assurant la défense du président de l’ONG ''Horizon sans frontières".Selon le Coordonnateur national de la plateforme «Avenir Senegaal Biñu Beug », après les déclarations de Boubacar Sèye, c’est au gouvernement du Sénégal et à la délégation de l’Union européenne (UE) de s’expliquer sur la gestion des fonds de cette dernière destinés à la lutte contre la migration irrégulière.Le Directeur du Centre africain pour le commerce, l’intégration et le développement (CACID) ajoute que cette attitude du pouvoir prouve « qu’il n’a pas une volonté politique de combattre la corruption ».« Il faut qu’on comprenne que Boubacar Sèye n’a pas sa place en prison. Il n’a rien dit qui mérite qu’il soit arrêté. Si le gouvernement l’a fait pour faire peur aux autres, surtout pour que les activistes ne parlent plus, la responsabilité lui incombe. Parce que s’il (Etat) avait dit, avant toutes ces informations, qu’il a reçu ces fonds de la part de l’Union européenne, dire les secteurs dans lesquels cet argent a été investi et faire des évaluations pour présenter ses résultats aux Sénégalais, il n’y aurait pas eu ce genre de problème », a-t-il insisté.A l’en croire, si ce n’est pas fait, c’est parce qu’il n’y a pas une politique migratoire du Sénégal et on n’est dans le tâtonnement et la fuite en avant dans beaucoup de domaines.Le président de l’ONG Horizon sans frontières a été arrêté à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) par les éléments de la Brigade de la Section de recherches de Colobane, le vendredi 8 janvier dernier.