Arrestation de Boubacar Seye: Les Sénégalais de la diaspora tirent sur Moise Sarr

Les Sénégalais de la Diaspora tirent sur Moise Sarr

L’arrestation du Président de l’ONG Horizon sans Frontière (HSF), Boubacar Seye, continue de susciter la polémique. Dans une note, le Collectif des Sénégalais de la Diaspora (CSD) a dénoncé l'acharnement du gouvernement du Sénégal et condamne le mutisme du secrétaire d’Etat des sénégalais de l’extérieur Moise Sarr.





Le collectif s’est s’est 'indigné du report de l'audition du parquet qui s'apparente à des « tentatives d'intimidation » du Président de l'ONG Horizon sans frontières en lui faisant passer une nuit supplémentaire dans la prison du commissariat Central de Dakar.





M. Boubacar Sèye est, selon le CSD, un citoyen sénégalais, résident en Espagne et qui défend la noble cause des immigrés en portant le combat des intérêts de la diaspora au Sénégal.





« Le secrétaire d’état en charge des Sénégalais de l’extérieur, M. Moise Sarr, en lieu et place de défendre et protéger la diaspora, œuvre au musèlement et à l’arrestation de ses dignes fils », dénonce-t-il.





Et d’ajouter : « Les organisations de la société civile nationales et internationales ont toujours dénoncé les pratiques de corruption au Sénégal, dans lesquelles des personnalités et/ou des institutions publiques sont clairement identifiées. »