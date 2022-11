ARRESTATION DE CHEIKH AHMED CISSE : CMG Dit Non !

Cheikh Ahmed Cisse et Cheikh Mbacke Gadiaga

Cheikh Mbacké GADIAGA, depuis Qatar, s’insurge contre l’arrestation de Cheikh Ahmed CISSE. «Il y a certaines choses à revoir au Sénégal. ça n’a que trop duré. Une célèbre personnalité de ce pays connue de tous s’est permis d’attaquer l’institution de la Police qui avait déclaré que sa fille a été retrouvée dans une auberge. Un autre imam a publiquement insulté la communauté chrétienne, celle-ci a porté plainte et rien n’en est advenu. On n’a pas entendu ni vu aucune action de Jamra face à tous ces cas qui ont eu lieu dan ce pays. Tout le monde se rappelle de celui qui avait appelé à brûler les DIAS parce qu’ils sont une minorité ethnique au Sénégal. Face à toutes ces dérives, la Justice n’a jamais levé le plus petit doigt. Mais elle le fait aujourd’hui en arrêtant Cheikh Ahmed CISSE pour des faits de moindres importances. Il faut que tous les citoyens soient traités au pied d’égalité. On doit aussi revoir la position de certaines Ong qui n’ont même pas de récépissé ou d’agrément», crache Cheikh GADIAGA qui compte défendre bec et ongles son ami et frère qui bénéficie toujours de la présomption d’innocence.





Cheikh Ahmed CISSE a été arrêté pour avoir déclaré que les imams doivent distribuer des préservatifs dans les mosquées pour freiner la fornication et l’adultère. Au lendemain de ces propos, il sera cueilli et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Dakar, sur plainte de Jamra. Il sera à nouveau présenté au procureur ce lundi pour connaitre son sort, après qu’il a été déféré au parquet et fait l’objet d’un retour de parquet.





Cheikh Mbacké GADIAGA est amer. Très amer. L’arrestation de Cheikh Ahmed CISSE, son ami et frère, lui reste au travers de la gorge. «C’est une personnalité qui a une famille et qui nourrissent quantité de personnes vulnérables et démunies. Cheikh Ahmed CISSE a été traîné en justice comme un vulgaire malfrat. Or, il n’est ni un délinquant, ni un criminel, ni un trafiquant de drogue encore moins une personne nuisible à la société», laisse entendre Monsieur GADIAGA.





Pendant ce temps, d’autres personnes plus dangereuses que lui sont en liberté et continuent de circuler librement. «A la veille des élections locales de janvier dernier, Il avait été torturé pour avoir défendu Serigne Mboup. Il avait par la suite porté plainte via son avocat Me Ciré Clédor LY et les vidéos sont disponibles, mais l’enquête est toujours au point mort. Cheikh Ahmed CISSE est une victime et j’en appelle à l’intervention pressante du chef de l’Etat, le chef suprême des Armées, gardien de la constitution et président du Conseil supérieur de ma magistrature», déplore le PDG DE CMG BUSINESS INTERNATIONAL GROUP. Pour lui, le Sénégal est un et indivisible. C’est un pays laïque ou vivent des musulmans, des chrétiens, des animistes et toutes les croyances religieuses sont tolérées. «L’article 19 de la Déclaration universelle des droits humains ratifiée par le Sénégal stipule que tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression sauf les dossiers confidentiels de l’armée et le secret-défense » , fait remarquer en définitive CMG.