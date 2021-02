Arrestation de Dame Mbodj : Le Cusems mobilise les enseignants, élèves et familles contre la "dictature" de Macky Sall

Le syndicat Cusems ne compte pas rester amorphe après l'arrestation de son responsable Dame Mbodj. Dans un communiqué reçu, ledit syndicat réitère sa ligne de défense de l'État de droit et appelle à la mobilisation du corps enseignant, des élèves et des familles contre "l'arbitraire" et la "dictature" dans lesquels Macky Sall et ses affidés comptent nous faire vivre".



Ci-dessous le communiqué.