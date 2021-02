Arrestation de Dame Mbodj : Le G20 décrète une grève de 24 heures

Les syndicats d'enseignants du G20 ne comptent pas rester les bras croisés après l'arrestation du responsable du Cusems/A.Dans un communiqué rendu public, ils exigent la libération immédiate et sans condition de Dame Mbodj et de tous les enseignants qui sont dans les liens de la détention arbitraire, consécutive à l'affaire Ousmane Sonko/Adji Sarr.Ledit cadre estime “que cette posture de l’Etat est une grave violation de la constitution qui garantit les libertés de manifestation et d’expression démocratiques à tous les citoyens de notre pays“.Ainsi, il dénonce fermement ces multiples arrestations qu’il juge “arbitraires et abusives” exercés contre des citoyens en général, et contre les “collègues enseignants” en particulier et qui “constituent des signaux inquiétants de recul des droits acquis depuis belle lurette" .C'est dans ce cadre que la plénière des secrétaires généraux et plénipotentiaires des syndicats du G20 décrète une grève totale de 24 heures le lundi 1er mars et déclare cette journée “Journée noire ”.Pour rappel, le secrétaire général du Cusems/Authentique, Dame Mbodj a été arrêté hier (samedi), dans le cadre d’une manifestation non autorisée au centre-ville de Dakar.