Arrestation de Madiaw Diop : PASTEF sonne le branle-bas de combat

Madiaw Diop de Pastef arrêté pour appel à l'insurrection

Suite à l'arrestation du responsable de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) du département de Tivaouane, Madiaw Diop, qui a passé sa première nuit (vendredi 10 - samedi 11 mars) en garde à vue à la section de recherches de Thiès, la coordination départementale du Pastef a aussitôt saisi les avocats de ce parti.





Ousmane Cissé, coordonnateur du Pastef dans le département de Tivaouane, souligne : « Après l'audition, nous avons été informés que plusieurs charges pèsent sur le frère Madiaw Diop». «Je voudrai dire au nom de la coordination départementale de Tivaouane, que pire a été fait au niveau national, venant particulièrement de responsables de la mouvance présidentielle, alors que la justice n'a pipé mot », remarque M. Cissé.





La coordination départementale Pastef de Tivaouane lance un appel national et international à toutes les personnes éprises de justice, de liberté, d'équité et de démocratie, face à « l'arrestation manu-militari des gens compte tenu de leur appartenance politique» et prévient : « Nous disons à l'opinion que Pastef ne se laissera pas faire».