Arrestation de Me Ngagne Demba Touré en vue: Les greffiers de l’Unjt en ordre de bataille

«Il nous a été donné de constater, par voie de presse, que le Procureur de la république prés le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar aurait ordonné l’arrestation de notre camarade Maître El Hadji Ngagne Demba Touré, greffier récemment affecté au Tribunal de grande Instance de Matam ». Ces propos sont de l'Union Nationale des Travailleurs de la Justice (U.N.T.J). Dans un communiqué parvenu à Seneweb, ce lundi 31 juillet, l’organisation a fait savoir d’emblée: “l’entretien obtenu avec le concerné et les recherches effectuées sur les réseaux sociaux ont révélé que notre camarade n’a tenu aucun propos désobligeant ou qui enfreint la loi. Son seul tort, c’est d’être militant d’un parti d’opposition en ce sens que les autres fonctionnaires, militants du parti ou de la coalition de partis au pouvoir ne sont jamais inquiétés”.



Ainsi, les greffiers ont déclaré: « Nous prenons à témoin l’opinion nationale et internationale que nous ne nous laisserons pas passer cette énième forfaiture après des engagements non honorés par le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, suivis d’affectations arbitraires caractérisant de façon notoire un détournement de pouvoir.



Nous invitons à cet effet, tous les camarades de la justice à se tenir prêts à faire face pour la survie et l’honorabilité du greffe”.