Arrestation des femmes de Pastef : La plateforme des femmes Leaders politiques interpelle Antoine Diome

La plateforme des Femmes Leaders Politiques a réagi à l'arrestation des femmes leaders politiques de Pastef, un acte quelle condamne vigoureusement.







Ci-dessous leur communiqué conjoint.









Nous, membres de la plateforme des Femmes Leaders Politiques et membres de l'opposition sénégalaise, dénonçons vigoureusement l'arrestation arbitraire de nos sœurs affiliées à la cause du parti politique PASTEF- Les Patriotes. Nous leur exprimons notre soutien indéfectible.





Nous dénonçons fermement toute 'entrave à la liberté d'expression et aux droits individuels et collectifs conférés par la Constitution de notre pays. A ce titre, nous interpellons le Ministre de l'Intérieur à procéder à la libération immédiate et sans condition, de notre soeur Maimouna DIEYE ainsi que de ses camarades.





Nous en appelons à la sérénité pour la stabilité et la tranquillité de notre pays.





Dakar, le 28 février 2021.





Les signataires:

- Nafissatou WADE, Pdte Convergence DEGGU JËF

- Elene TINE, Pdte Mouvement pour un Sénégal d'Ethique et de Travail (MSET)

- Honorable Aissatou Mbodj Député Pdte du parti AND/ SAXAL Ligguey ( alliance nationale pour la démocratie)

- Maimouna BOUSSO , Pdte FORCE CITOYENNE

- Honorable Woraye SARR, Députée Parlement de la CEDEAO, Secrétaire Générale Adjointe du PDS et chargée des femmes.

- Honorable Yaye Mane ALBIS ,Pdte des femmes de BOKK GUIS GUIS, Députée ,vice présidente Assemblée nationale

- Honorable Aissatou SABARA, Députée du GRAND PARTI

-Honorable Mame Diarra FAM, Députée PDS

- Honorable Aminata KANTE, Députée du GRAND PARTI

- Honorable Oulimata GUIRO, Députée du PUR

-Seynabou WADE, Ancienne Députée Maire, membre de la Coalition Taxawu Sénégal

-Ngoné NDOYE, Pdte Fondatrice de FEMIDEC

?Awa DIENE KANE Pdte Mouvement National des Citoyens Conscients MNCC

-Bineta GUEYE, Pdte Mouvement GUEM KHALIFA

-Kine NIANG SAKHO, Responsable des femmes du mouvement DAJ DEPP

-Aissatou FALL , Coordonnatrice des femmes kHALIFISTES.

-Ndèye Awa DIENG ,Pdte des femmes du PCS/Jengu Tabax

-Astou SAKHO, Responsable des femmes du parti SET ( Sénégal En Tête)

--Coumba NIANG,Pdte des femmes du FSD,/BJ ( Front pour le Socialisme et la Démocratie/Benno Jubel )

-Fatou Samaké THIAM, Responsable Nationale des Femmes de GUEUM SA BOPP

- Khady BA, Responsable des femmes de l'ACT (Alliance pour la Citoyenneté et le Travail).