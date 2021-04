Arrestation des travailleurs de Twyford : L'Udts exige leur libération

L'Udts exige la libération des travailleurs de Twyford

L'Union démocratique des travailleurs du Sénégal (Udts) exige la libération sans condition des 25 travailleurs de l'usine de fabrication de carreaux Twyford. Venu compatir avec leurs camarades de Sutimac, Seydou Abou Sy de l'Udts dira : "Nos camarades sont victimes d'injustice et l'arrestation de 25 d'entre eux, dont 5 délégués, est arbitraire. Ils n'ont fait que défendre leurs droits en tant que travailleurs. Leur place ce n'est pas à la gendarmerie. Leur place est à l'usine où ils travaillent pour apporter un plus à la société et pour apporter le développement au Sénégal".





Aussi, il attire l'attention de l'opinion publique sur le fait que les licenciements sont en parfaite violation du droit du travail.