Arrestation du journaliste PAN : Aïda Mbodj condamne et réclame sa libération immédiate

L'Alliance Nationale pour la Démocratie (And), Saxal Liggeey de Aïda Mbodj "condamne vigoureusement l'arrestation arbitraire dans l'exercice de ses fonctions, du Journaliste Pape Alé Niang.

A cet effet, And, Saxal Liggéey exige la libération immédiate et sans condition du journaliste.

"Sur le fondement d'une liberté de presse garantie par la Constitution du Sénégal et par la Déclaration universelle des droits de l'homme, And, Saxal Liggéey exige la libération immédiate et sans condition du journaliste", lit-on dans le communiqué signé par Aïda Mbodj.