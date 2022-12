[Retro 2022] Arrestation tous azimuts : sale temps pour les activistes !

Arrestation tous azimuts : sale temps pour les activistes !

Le Sénégal a connu durant l’année 2022, un vague d'arrestations ciblées vers d’opposants au régime du président Macky Sall.. Le plus souvent le chef d’inculpation le plus usité est : « la diffusion de fausse nouvelle » qui est condamnée par l’article 80 et 255 du code pénal. Cheikh Oumar Diagne, Karim Xrum Xax, Outhmane Diagne, Papitot Kara, Pape Alé Niang, Fadilou Keita en ont fait les frais.





Outhmane Diagne, quatre mois de détention





Convoqué dans le cadre d’une plainte sur les Unes détournées de plusieurs quotidiens sénégalais, le coordonnateur de la « Mafia Kacc Kacc » a été arrêté aux lendemains des élections législatives. Après plusieurs jours de recherches, il finit par répondre aux convocations de la Section de Recherche. D’après un de ses avocats, Me Bamba Cissé, Outhmane Diagne, proche du leader Ousmane Sonko est arrêté pour avoir partagé sur sa page facebook des « Unes » de journaux satiriques avec en entête 3 emoji de sourires. Le procureur se serait autosaisi d’où son arrestation qui intervient quelques jours après celle de Papitot Kara, c’est-à-dire le 8 août 2022. Depuis plus de quatre mois, Outhmane Diagne est en prison.





Papitot Kara ou l’effet réversif des « Unes détournées »





Son nom est surtout lié aux Unes de plusieurs quotidiens sénégalais détournés (L’Obs, Sud, Enquête, Quotidien), quelques jours avant le démarrage de la campagne pour les élections législatives de juillet 2022. De son vrai nom Pape Ibra Gueye alias Papitot, ce jeune informaticien venait juste de se marier et revenait d’une lune de miel. Arrêté dans un premier temps, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet, le 3 août 2022. Il est accusé « d’effacement, modification, fabrication et introduction de données informatiques », selon son avocat Me Khoureyssi Ba.





Cheikh Oumar Diagne le « récidiviste »





Arrêté le 16 mars 2022 dans un premier temps à la suite d’une plainte pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles par Me Djibril War, Cheikh Oumar Diagne avait passé quelques mois en prison avant de bénéficier d’une liberté provisoire. L’ex-membre de And Samm Jikko Yi va passer environ 4 mois en prison. A peine élargi, il est arrêté à nouveau au lendemain du décès de Imam Ndao.





Cette fois-ci, il accuse indirectement l’Etat d’avoir tué Imam Ndao au mois de septembre 2022. Auditionné à la Division des Investigations Criminelles, le 8 septembre, lui et Abdou Karim Gueye seront déférés le 9 septembre 2022. Depuis, il croupit à la prison de Rebeuss pour « diffusion de fausses nouvelles ».





Karim Xrum Xax, « l’homme de toutes les luttes »





L’artiste rappeur devenu activiste s’est illustré de 2012 à 2022, par des passages fréquents en détention. Et pour cause, l’homme est sur tous les fronts, tous les combats sont les siens. L’invective à la bouche, il n’hésite pas à utiliser de gros mots contre ceux qu’ils combattent.





Abdou Karim Gueye alias Karim Xrum Xax est un ancien membre du mouvement « Yen a marre », avant de devenir leader du mouvement Nittu Deug / Valeurs, mais également membre de l’association « And Sam Jikko yi ». Il est un farouche opposant du régime de Macky Sall. Au lendemain du décès de l’imam Imam Alioune Badara Nda o(6 Septembre 2022), Karim Xrum Xam a tenu des propos « discourtois » à l’endroit de l’Etat du Sénégal qu’il accuse d’avoir tué le religieux.





Fadilou Keita ou la contribution explosive





Proche d’Ousmane Sonko et coordonnateur du Nemekou Tour, Fadilou Keita a été arrêté sur ordre du procureur, le 7 décembre 2022, suite à la publication sur facebook d’une contribution sur la disparition mystérieuse de Didier Badji et Fulbert Sambou. Il aurait accusé l’Etat du Sénégal d’avoir fait disparaître les deux agents des renseignements militaires. Il est en détention depuis trois semaines en attendant de faire face au juge.





Pape Alé Niang , « l’homme des documents confidentiels et Scoops »





Journaliste d’investigation, Pape Alé Niang, un ancien du groupe Sud Communication, est connu depuis quelques années pour ses sorties musclées contre le régime de Macky Sall. Décrit comme proche du leader du Pastef, Ousmane Sonko, il parvient à disposer de documents classés confidentiels , comme dans l’affaire « Sweet Beauté », qualifié de complot et incriminant le leader du Pastef /les Patriotes. Dans ses lives sur les réseaux sociaux, il s’en prend souvent aux hauts gradés de l’armée qu’il accuse de « faire le sale boulot pour le régime ».