Arrestations à Mbacké: Le président du Conseil communal de la jeunesse et Cie déférés, ce lundi

Un collectif regroupant des habitants de Mbacké avait initié, hier vendredi, un sit-in au quartier Escale pour exiger le déguerpissement d'une station-service pour l'implantation d'un rond-point à ce niveau.





Malgré l'interdiction du préfet Khadim Hann, certains jeunes ont voulu tenir cet rassemblement sur la voie publique.





A cet effet, les éléments du commissariat urbain de Mbacké ont procédé à l'arrestation de six (6) personnes. Il s’agit du président du Conseil communal de la jeunesse, Serigne May Seck, du conseiller municipal, Ibrahima Diop, Aliou Sow, Mbeugue Diop, Mame Mor Diaw et Mor Cissé selon des sources de Seneweb. Ils ont ainsi passé la nuit dans les locaux du commissariat urbain de Mbacké.





Par ailleurs, les hommes du commissaire Alioune Fall ont réussi à disperser la foule sur la voie publique.





Ce que les six (6) mis en cause ont dit aux enquêteurs





Interrogés, ce samedi, sur procès-verbal, les mis en cause ont tous reconnu avoir voulu manifester pour exiger l'implantation d'un rond-point sur le site de la station-service située au cœur de la ville.





Toutefois, le conseiller municipal Ibrahima Diop, Aliou Sow, Mbeugue Diop, Mame Mor Diaw et Mor Cissé ont tous déclaré devant les enquêteurs qu'ils n'ont pas été informés par le président du C.C.J de Mbacké, Serigne May Seck de l'interdiction du sit-in.





Ce dernier, qui avait déposé la demande d'autorisation à la préfecture, a confié aux policiers qu'il n'avait pas le temps pour rendre compte à tous ses camarades de la décision du préfet.





Au terme de leur interrogatoire, ces jeunes ont été placés en garde à vue sur instruction du délégué du Procureur près le Tribunal d'Instance de Mbacké.





Ils sont poursuivis pour organisation et participation à une manifestation interdite selon des sources de Seneweb.





Serigne Maye Seck et cie seront déférés au Parquet , lundi prochain sauf changement de dernière minute.