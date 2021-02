Arrestations de Clédor Sène et Cie : «L’Etat ne doit pas trembler», ( Seydou Guèye)

Coordonnateur de la communication de la présidence de la République, par ailleurs porte-parole de l’Alliance pour la République (Apr), Seydou Guèye était l’invité de l’émission «Jury du dimanche», ce 28 février, sur iRadio.Interpelé sur l’arrestation de Guy Marius Sagna, d’Assane Diouf et de Clédor Sène, il a, dans un premier temps, précisé : «Je suis un politique. Je ne suis pas commissaire de police.» Avant de se décider à parler de cette affaire. «Au niveau de l’Etat, il y a une garantie qui est impérative. L’Etat doit garantir aux citoyens la sécurité et la tranquillité. Il doit garantir le fonctionnement des services publics. Et quand l’Etat, sur la base des informations qu’il a, des déclarations qu’on entend, pense qu’il y a trouble à l’ordre public ou que des actes sont posés dans cette direction, sa responsabilité, c’est de prendre toutes les mesures pour que les citoyens soient en paix et en sécurité», a-t-il fait remarquer.Pour ainsi dire : «Parce que nous avons toujours des situations où il y a des urgences médicales et il faut que les gens puissent aller se faire soigner. Et quand tout est dans le désordre, ce n’est pas acceptable. L’Etat du Sénégal doit la sécurité aux Sénégalais, doit la stabilité aux Sénégalais, et l’Etat du Sénégal le fait sans trembler.»Par ailleurs, le coordonnateur du mouvement Frapp, Guy Marius Sagna, a été placé sous mandat de dépôt, ce vendredi 26 février. Il a été arrêté par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) le 22 février dernier. Alors qu’Assane Diouf et Clédor Sène seront, eux, édifiés sur leur sort demain lundi, après un renvoi.Auparavant, le parquet avait requis le mandat de dépôt contre tous les trois cités. Tout en demandant l’ouverture d’une information judiciaire pour association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et actes de nature à troubler l’ordre public.