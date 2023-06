Arrestations lors des troubles: Le CEM Sikilo Nord de Kolda privé de ses enseignants en matières scientifiques





Deux professeurs du CEM Sikilo Nord sont actuellement dans les liens de la détention. Ces enseignants des matières scientifiques ont été arrêtés lors des troubles qui ont éclaté après le verdict du procès contre Ousmane Sonko.





Un coup dur pour cet établissement d'enseignement moyen qui excelle chaque année en termes de résultats aux examens du BFEM. D'ailleurs pour le compte de l'année scolaire passée, le CEM Sikilo nord, qui a obtenu un taux de réussite de 100 % au BFEM avec un effectif de plus de 100 candidats, a été classé meilleur établissement public de la région.





Son cadre de vie, le dévouement de ses enseignants et de son administration, et ses résultats font de ce temple du savoir une tribune d'excellence, sous Bara Tall principal de ce collège.





Avec l'arrestation de ces deux professeurs M Signaté et M Baldé, c'est l'enseignement des mathématiques et des sciences de la vie et de la terre qui marche au ralenti à moins de deux mois des examens du BFEM.





Ces professeurs interviennent dans des classes d'examen où aujourd'hui les différents candidats ne savent à quel saint se vouer.





Bara Tall et son équipe s’activent pour la libération de ces enseignants afin de rallumer la flamme de l'enseignement des sciences dans cet établissement au profit des élèves et surtout ceux en classe d'examen du BFEM.