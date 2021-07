Arrêt de la série Infidèles: Jamra jubile et félicite le CNRA

Suite à la décision prise par le CNRA par rapport à la série “Infidèles”, JAMRA a réagi via un communiqué.

L’ONG félicite l’organe de régulation et salue le “patriotisme culturel dont il a fait preuve, pour mettre un terme aux frasques à répétition de cette série perverse”.

Selon Jamra, il “faut que force reste à la loi, pour une bonne préservation de nos valeurs socio-culturelles et un respect absolu des règles qui régissent l'industrie cinématographique et audiovisuelle”.





L’ONG invite également “l'État à mettre de l'ordre dans ce secteur de l'audiovisuel qui est de plus en plus envahi par des affairistes, principalement mus par des appétits financiers voraces, au mépris de la préservation des nobles valeurs que nous ont généreusement léguées nos vaillants ancêtres. Et au détriment de la sauvegarde de la santé mentale et morale des enfants”.