Arrêté à la Dgid hier, Bassirou Diomaye Faye déféré lundi

Arrêté vers 22 heures hier, à la sortie de son bureau à la Direction générale des Impôts et Domaines (Dgid), Bassirou Diomaye Faye, sera déféré au Parquet après demain lundi, 17 avril 2023. D'après L'Observateur, qui donne l'information, il lui est reproché ces griefs : outrage à magistrats, injures publiques, entre autres délits.





Le journal souligne que l'arrestation de l'inspecteur des Impôts par ailleurs Secrétaire général du parti Pastef de Ousmane Sonko est motivée par le post qu'il avait fait sur les réseaux sociaux et intitulé : "La clochardise continue". Le Procureur s'est auto-saisi suite à cette publication, activant la Division des investigations criminelles (Dic), pour procéder à son arrestation.





Les limiers s'étaient rendus au domicile du mis en cause pour remettre une convocation avec mention ''répondre dès réception'' mais ce dernier avait déserté les lieux.