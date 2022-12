Arrêté à Saly : Un responsable de QNET a escroqué 35 personnes dont des Sierra-Léonais et Gambiens

Escroquerie à grande échelle ! La Brigade de proximité de Nianing a démantelé une entreprise délictuelle à Warang, une localité située dans le département de Mbour.



Au cours de l’exploitation d'un renseignement émanant d’une source digne de foi, les gendarmes ont effectué une descente inopinée dans une maison R+1 servant de logement à des Sénégalais, des Gambiens et des Sierra-Léonais.



Selon des sources de Seneweb, un responsable de l'entreprise QNET avait hébergé tout ce beau monde dans ce domicile en leur promettant une formation et de l'emploi, sous versement de fortes sommes d'argent en guise d’inscription.



Mais les pandores ont mis aux arrêts le logeur, M.N, pour complicité d'escroquerie. Poursuivant leurs investigations, les éléments de la brigade de proximité de Nianing ont localisé le cerveau de cette mafia sur la Petite-côte.



Avec le concours de Brigade de Recherches ( BR) de Saly , le responsable de l'entreprise QNET, B.T a été arrêté puis transféré à Nianing pour les besoins de l'enquête.



L'escroc notoire et son acolyte sont en garde à vue pour association de malfaiteurs et escroquerie selon des sources de Seneweb.



Le préjudice estimé à des millions F CFA



Il ressort de l'enquête que 35 victimes dont des Sierra-Léonais, des Sénégalais et des Gambiens ont été déjà identifiés. Ces étrangers sont venus au Sénégal uniquement pour trouver un avenir meilleur grâce à QNET. Malheureusement, ils ont été dépouillés et laissés à eux-mêmes, dans une maison située à Warang.



D'après nos informations, 14 parmi les victimes, avaient versé, chacun, 450 000 F CFA. Et 5 autres ont remis respectivement au mis en cause principal des sommes comprises entre 180 000 et 500 000 par moratoire. Tout ce beau monde a vu leur rêve brisé en mille morceaux.



L'enquête se poursuit actuellement dans les locaux de la Brigade de gendarmerie de Nianing.