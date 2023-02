Arrêté ainsi que sa secrétaire et son chauffeur : Ce que Serigne Assane Mbacké a dit aux enquêteurs

Comme annoncé hier par Seneweb, Serigne Assane Mbacké et les autres manifestants interpellés vendredi dernier entre Touba et Mbacké sont sur le point d'être présentés au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel. Il ne reste que quelques petits réglages, informe-t-on.



En effet, l'ancien responsable du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), et par ailleurs leader du mouvement Appel 221, a été arrêté à Darou Salam dans son véhicule au moment où il rentrait à Touba. La secrétaire et le chauffeur de Serigne Assane Mbacké et un dénommé Abdou Lahat Mbacké ont également été mis aux arrêts dans les mêmes circonstances.



Serigne Assane Mbacké explique les circonstances de son interpellation



Interrogé par les enquêteurs du commissariat urbain de Mbacké, Serigne Assane Mbacké a reconnu qu'il était dans le cortège de Ousmane Sonko quittant Touba pour rallier Mbacké.



"Nous sommes sortis du cortège de Ousmane Sonko à hauteur du quartier Héliport de Touba pour venir directement à Mbacké. Après quelques minutes de course, on m'avait informé que Sonko était au niveau de l'ancien stade de Mbacké auprès des Baye Faal", déclare le leader du mouvement Appel 221.



Ne pouvant se rendre à Mbacké à cause du dispositif sécuritaire mis en place pour barricader cette ville, Serigne Assane Mbacké, dit avoir décidé de retourner à Touba en passant par Darou Salam.



L’homme politique, son chauffeur, sa secrétaire et Abdou Lahat Mbacké se sont retrouvés nez à nez avec les hommes du commissaire Salif Camara qui étaient en mission de sécurisation. Ils ont été tous arrêtés puis conduits au commissariat urbain local.



La longue liste des personnes arrêtées par la police de Mbacké



Pour veiller au respect strict de l'arrêté préfectoral interdisant tout rassemblement au boulevard de Ndoyéne, les éléments du commissariat urbain de Mbacké avaient réussi à déployer un dispositif sécuritaire impressionnant avec le concours d'un renfort du Gmi. Les limiers en tenue et en civil étaient sur le terrain pour agir à temps.



La commune de Mbacké n'a pas enregistré de dégâts particuliers lors des heurts entre partisans de Ousmane Sonko et policiers.



Seneweb vous livre la liste des 29 personnes arrêtées puis placées en garde à vue. Il s'agit de Abdou Lahat Mbacke, Omar Sow, Abdoulaye Diop, Baye Mor Gueye, Baba Thiam, Maguette Niang, Mame Mor Diop, Adama Dème, Eliane Diop, Ndongo Samb,Ngagne Diba, Abdoulaye Sarr,Cheikh Seck, Makhoudia Mbengue,Bada Diop, Mame Mor Thioune, Mame Ngor Ngom, Cheikh Diop, Bathie Sow, Sidy Ndiaye Hanne, Fallou Fall, Ndongo Kane, Abdou Salam Ndiaye, Mame Baba Diane, Modou Diouf, Cheikh Ndong, Serigne Assane Mbacke, sa secrétaire Sokhna Diop et son chauffeur Djily Sow.



Tout ce beau monde va être déféré d'un moment à l'autre.