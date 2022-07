Arrêté avec 64 grammes et 54 cornets de yamba, le cultivateur de 75 ans prétend soigner sa blessure au pied

La plupart des vieux coulent des jours heureux, paisibles, après une vie de labeur. Mais c'est sans compter avec le vieux Diouldé Ndiaye, 75 ans, qui occupe son temps d'une manière très particulière.



Longtemps dans le collimateur des hommes de l'adjudant Diallo, commandant la brigade régionale des stupéfiants de Tambacounda, Diouldé Ndiaye, marié à deux épouses et boitillant à cause d'une vilaine blessure à la jambe droite, a été cravaté dans son domicile sis au village de Haltou Fasse dans le département de Koumpentoum. C'est suite à une information faisant état d'un intense trafic auquel se livrait le vieux que les limiers sont parvenus à le coincer aux environs de 14 h chez lui en présence d'un de ses clients, Mourtada Fall né en 70, lui aussi porteur de 6 cornets de chanvre indien.