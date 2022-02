Arrêté avec de la drogue et des préservatifs à Touba : Les surprenants aveux du charlatan

Les policiers du commissariat de Ndamatou n'ont pas chômé, cette semaine. Et pour cause ! Ces limiers ont fait tomber un charlatan qui s'activait également dans le trafic de drogue à Touba. Détails !





Selon des sources de Seneweb, le monogame et père de deux enfants a été arrêté avec 250 grammes de chanvre indien et 12 préservatifs. Dans le cadre d’une patrouille, les hommes du commissaire Thiobane ont ferré aussi deux dealers en possession de plus de 500 grammes de cannabis et d'une quantité de diluant.





Originaire de Kolda, le charlatan A. Baldé s’activait aussi dans le trafic de drogue. Établi au quartier Keur Serigne Niane Diop de Touba, l'homme marié à une femme et père de deux enfants est tombé dans les filets des policiers du commissariat de Ndamatou.





Tout est parti d’une traque contre un supposé dealer à bord d'un véhicule. Dès qu'ils sont arrivés à hauteur du domicile mis à la disposition du charlatan pour ses consultations, les policiers ont senti une odeur de chanvre indien.





A cet effet, une fouille minutieuse effectuée dans cette concession s'est soldée par la découverte de 250 grammes de chanvre indien et 12 préservatifs dissimulés dans un sachet plastique.





Mis aux arrêts puis embarqué au service, A. Baldé a reconnu la paternité de la drogue saisie à l'intérieur de sa chambre. Il fera croire aux enquêteurs que les 250 grammes étaient destinés à sa consommation personnelle.





L'homme âgé de 46 ans avait laissé sa famille dont son épouse et ses enfants à Kolda pour venir à Touba où une maison a été mise à sa disposition pour les besoins de son métier de charlatan.





Interrogé sur les 12 préservatifs retrouvés dans sa chambre, A. Baldé fait de surprenants aveux, d'après des sources de Seneweb proches du parquet.





"Les préservatifs sont destinés à ma protection, si l'occasion se présente à moi", confie ce père de famille.





Poursuivi pour détention et trafic de chanvre indien, le charlatan A. Baldé a été présenté ce vendredi au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel.





Touba : Les policiers se déguisent en conducteurs de pousse-pousse pour cravater deux dealers





Une patrouille du commissariat de Ndamatou a effectué une descente musclée au quartier Gare Boumack de Touba où les policiers se sont déguisés en conducteurs de pousse-pousse pour ferrer deux dealers.





Arrivés à hauteur de ces trafiquants, les éléments de la brigade de recherches ont lâché leurs pousse-pousse avant d'arrêter F. Lèye ( 21 ans ) en possession de huit cornets de drogue et une quantité de diluant d'une valeur de 40 000 F Cfa.





Également, B. S. Ndiaye, né en 1996, a mordu la poussière en possession de 500 grammes et 12 cornets de chanvre indien, face à la détermination des éléments interpellateurs.





Tout ce beau monde a été déférés ce vendredi au parquet de Diourbel, d'après nos sources.